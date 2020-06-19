Muradiye’de yüzme keyfi başlıyor

Yüzme havuzu önceki gün haftanın 7 günü 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, “Açıklanan tedbirler ve kurallar kapsamında Muradiye Sosyal Tesisleri Yüzme Havuzu’muz haftanın 7 günü hizmet verecek. Tesisimizde tüm hijyen kurallarına uygun önlemler alındı. Sosyal mesafeye uyularak belli sayıda kişi kabul edilecek. Havuza gelen kişilerin ateşi ölçülerek el dezenfektesi yapılacak. Maskeler havuz güvertesinde çıkarılacak. Tesiste, duşlar kullanılacak ancak dolaplar kullanılmayacak. Tüm kurallara birebir uyularak antrenörler ve cankurtaranlar gözetiminde havuzumuz faaliyet verecek” dedi.