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    HaberlerEge Haberleri Muradiye’de yüzme keyfi başlıyor
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    19.06.2020 - 00:00 |

    Muradiye’de yüzme keyfi başlıyor

    Yunusemre Belediyesi, Muradiye Sosyal Tesisleri’ndeki yüzme havuzu normalleşme sürecinde koronavirüs tedbirlerine uyularak hizmet vermeye başlıyor.

    Muradiye’de yüzme keyfi başlıyor

    Yüzme havuzu önceki gün haftanın 7 günü 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, “Açıklanan tedbirler ve kurallar kapsamında Muradiye Sosyal Tesisleri Yüzme Havuzu’muz haftanın 7 günü hizmet verecek. Tesisimizde tüm hijyen kurallarına uygun önlemler alındı. Sosyal mesafeye uyularak belli sayıda kişi kabul edilecek. Havuza gelen kişilerin ateşi ölçülerek el dezenfektesi yapılacak. Maskeler havuz güvertesinde çıkarılacak. Tesiste, duşlar kullanılacak ancak dolaplar kullanılmayacak. Tüm kurallara birebir uyularak antrenörler ve cankurtaranlar gözetiminde havuzumuz faaliyet verecek” dedi.

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