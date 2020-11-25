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    HaberlerEge Haberleri MÜSİAD EXPO, dünya sanayisini buluşturdu
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    25.11.2020 - 00:02 |

    MÜSİAD EXPO, dünya sanayisini buluşturdu

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığındaki heyet, 18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’na katıldı.

    MÜSİAD EXPO, dünya sanayisini buluşturdu

    Uluslararası Ticaret Fuarında 100’lerce iş insanı ile görüşmeler gerçekleştiren Saygılı, ilki 1993 yılında İzmir’de yapılan EXPO fuarının kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu ifade etti. Fuara İzmir’den katılan BMC, Kenmak, Narlight ve Seva Aydınlatma stantlarını ziyaret eden Saygılı, “Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çevirebilecek her adıma destek vereceğiz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam için harekete geçen herkesin yanında yer aldık, almayı sürdüreceğiz.’ Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için varız” dedi. 50 ülkeden 400 yabancı alım heyetinin katıldığı fuarın pek çok organizasyona da ev sahipliği yaptığını vurgulayan Saygılı, “Dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarının katıldığı 24. Uluslararası İş Forumu (IBF), fuarın önemli toplantılarından biri oldu. EXPO sanal fuarı ise 10 gün devam edecek.

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