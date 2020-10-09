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    HaberlerEge Haberleri MÜSİAD-İESOB dayanışması
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    09.10.2020 - 07:00 |

    MÜSİAD-İESOB dayanışması

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu’yu ziyaret etti.

    MÜSİAD-İESOB dayanışması

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu’yu ziyaret etti. İzmir’e geldiğinde Basmane’de rulmancılık yaparak ticaret hayatına atıldığını anlatan Saygılı, önemli işlevler üstlenen esnaf kuruluşlarının çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.
    “Amacımız kardeşlik, beraberlik ve sevgi içinde esnaf kesiminin sorunlarını çözmek, zor günlerinde onların yanında olmak” diyen Mutlu da, “Toplumu oluşturan her kesimle ve kuruluşla işbirliği ve dayanışma içinde çalışmaya, yaşadığımız kente, ülkeye, İzmirlilere yararlı olmaya önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.
    Hediye tablolar
    Ziyarettin sonunda Saygılı Mutlu’ya el yapımı çini bir tablo sundu. Mutlu da, farklı meslek kollarının işlendiği bir Ahilik tablosu takdim etti.

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