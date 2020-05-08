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    08.05.2020 - 00:06 |

    MÜSİAD İzmir’in gıda kolileri teslim edildi

    MÜSİAD İzmir’in gıda kolileri teslim edildi

    Koronavirüs salgını nedeniyle Türk Kızılayı’nın ülke genelinde başlattığı bağış kampanyasının İzmir ayağına, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) gıda kolisiyle destek verdi. Yardım kolilerini, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı teslim etti. Bu zorlu günlerde iş insanlarının desteklerini ulaştıran Kızılay gönüllülerine teşekkür eden Saygılı, “Türk Kızılayı’nın tarihten gelen sorumluğunun bu günlerde devam etmesine vesile olanlar çok önemli bir görev yapıyor” dedi.

    Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı da, “Kurum olarak salgının başından itibaren çok önemli çalışmalar yaptık. Destek veren tüm iş insanlarına da teşekkür ediyorum. Bu zorlu günleri birlikte dayanışmayla aşacağız. Sadece Konak’ta değil Beydağ’da, Kiraz’da, Kınık’ta, Bergama’da bile ihtiyaç sahibinin yardımına koşuyoruz. Hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmıyoruz, bizim için önemli olan vatandaşın kendisi” diye konuştu.

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