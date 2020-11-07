MÜSİAD, Türkiye’nin yolunu açıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin toplam ihracatına sağladığı katkıyla öne çıkan İzmir’de; üye firma ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk olarak İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret eden Kaan, MÜSİAD’ın pandemi sürecindeki çalışmaları ve bölgesel faaliyetlerine yönelik bilgi verdi. Ardından MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı ve Saygılı Rulman Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı, Ömeroğlu Tarım’ın sahibi Hüseyin Ömeroğlu, Kutlusan’ın sahibi Hasan Büyükkutlu ve BMC Yönetim Kurulu üyesi Taha Yasin Öztürk’ü firmalarında ziyaret eden Kaan, üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra Atarlar Petrol’ün yeni akaryakıt istasyonun temel atma törenine katılan Kaan, Şenol Günaydın’ın şirketi Liva Pak, Musa Uygul’un şirketi Uygul Mobilya ve Mustafa Yaşar’ın firması Efendioğulları Zeytinyağı ile ziyaretlerini sonlandırdı.

‘Dünyaya örnek olduk’

Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Hasbihal Toplantısı’nda ise, üreten ve gelişen güçlü Türkiye yolunda önemli istişarelerde bulunuldu, MÜSİAD’ın yeni projeleri masaya yatırıldı. Açılış konuşmasını yapan Saygılı, “Pandeminin yükseldiği dönemde yapmış olduğu yardımlarla örnek dünyaya örnek olan ülkemiz, ‘İnsan insanın kurdudur’ anlayışla, insanı merkeze alan yeni düzene yatırım yaptı” dedi. “Ekonomide birleştirici güç” anlayışıyla hareket eden MÜSİAD’ın yeni projelerini anlatan Kaan ise şöyle konuştu:

‘Yeniye hazır olmalıyız’

“Türkiye’nin güçlü üretim üssü olması için çalışan MÜSİAD, yön açıcı bir STK olarak hareket ediyor. 2022 haziran ayına kadar salgının devam edeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte üretmeye, yüreğimizle çalışmaya çok ihtiyacımız var. Dünya enerjisinin yüzde 70’nin bulunduğu bir bölgedeyiz. Dünya değişiyor bizler de iş yapma biçimlerimizi değiştirmeliyiz. Yeni ekonomik gelişmelere yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji kaynakları noktasında değişen dünyaya kendimizi hazırlayalım.”