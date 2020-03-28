BİST88.125-3,72EURO7,202,04USD6,450,88ALTIN336,210,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri MÜSİAD’dan 110 bin maske
    ABONE OL
    28.03.2020 - 00:02 |

    MÜSİAD’dan 110 bin maske

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şubesi, İl Sağlık Müdürlüğü’ne 110 bin adet maske bağışladı. Şube Başkanı Saygılı, “En büyük gücümüz kardeşliğimiz” dedi

    MÜSİAD’dan 110 bin maske

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), sağlık çalışanlarına katkıda bulunabilmek amacıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne maske bağışında bulundu. 110 bin adet maske bağışı yaptıklarını kaydeden Şube Başkanı Bilal Saygılı, Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak üst düzeyde önlem almaya çalıştıklarını vurguladı, “Böylesine önemli günlerde, MÜSİAD İzmir Şubesi olarak yönetim kurulu toplantılarımızı video konferans aracılığı ile gerçekleştiriyoruz. Ekonominin çarklarını döndürmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz” dedi.

    Devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren soruna ciddiyetle yaklaştığını ve milletin yararını gözeten bir duruşla dünyada eşine nadir rastlanır bir kriz yönetimi örneği sergilediğini kaydeden Bilal Saygılı, “Hükümetimiz, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kadrolarıyla koronavirüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için bütün imkânlarını seferber etti” diye konuştu.

    MÜSİAD İzmir Şubesi olarak İzmir’e katkı sunmak durumunda olduklarını kaydeden Saygılı, şöyle devam etti: “Tüm sağlık çalışanlarımıza duacıyız. Yönetim kurulu üyelerimize, bu anlamlı karar için teşekkür ediyorum. En büyük gücümüzün birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz olduğunu bir kez daha göstermiş oldular.”

    Rize'de sokak ortasında kan donduran anlar!Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
    daha fazla video için
    Deniz Seki: Ben bu imtihanın savaşını vermiştimCorona virüs salgınını önleme amacıyla başlatılan “Evde Kal” kampanyasına destek devam ediyor. Deniz Seki, hapisteki günlerine göndermede bulunarak takipçilerini uyardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerler nerede karantina altına alınacak?

    Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerler nerede karantina altına alınacak?

    Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

    Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

    Bor madeninden dezenfektan üretildi

    Bor madeninden dezenfektan üretildi

    27 Mart Corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? (27 Mart) Sağlık Bakanlığı corona virüsü sitesi linki...

    27 Mart Corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? (27 Mart) Sağlık Bakanlığı corona virüsü sitesi linki...

    Sıradaki Haber