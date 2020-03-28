MÜSİAD’dan 110 bin maske

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), sağlık çalışanlarına katkıda bulunabilmek amacıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne maske bağışında bulundu. 110 bin adet maske bağışı yaptıklarını kaydeden Şube Başkanı Bilal Saygılı, Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak üst düzeyde önlem almaya çalıştıklarını vurguladı, “Böylesine önemli günlerde, MÜSİAD İzmir Şubesi olarak yönetim kurulu toplantılarımızı video konferans aracılığı ile gerçekleştiriyoruz. Ekonominin çarklarını döndürmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz” dedi.



Devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren soruna ciddiyetle yaklaştığını ve milletin yararını gözeten bir duruşla dünyada eşine nadir rastlanır bir kriz yönetimi örneği sergilediğini kaydeden Bilal Saygılı, “Hükümetimiz, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kadrolarıyla koronavirüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için bütün imkânlarını seferber etti” diye konuştu.



MÜSİAD İzmir Şubesi olarak İzmir’e katkı sunmak durumunda olduklarını kaydeden Saygılı, şöyle devam etti: “Tüm sağlık çalışanlarımıza duacıyız. Yönetim kurulu üyelerimize, bu anlamlı karar için teşekkür ediyorum. En büyük gücümüzün birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz olduğunu bir kez daha göstermiş oldular.”