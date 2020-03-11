BİST101.063-2,38 EURO6,950,06USD6,160,02ALTIN326,43-1,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri MUSKİ’den üç yıl için yüzde 34 zam
    ABONE OL
    11.03.2020 - 00:02 |

    MUSKİ’den üç yıl için yüzde 34 zam

    MUSKİ’den üç yıl için yüzde 34 zam

    Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 303 kadrolu işçiye, Genel İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşmede 2020 yılı için yüzde 14, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 10 zam yapıldı. Üç yıllık toplamda yüzde 34 artış sağlanmış oldu. 2021 ve 2022 yılları için enflasyonun yüzde 10’u geçmesi durumunda yüzde 2’ye kadar olan enflasyon farkı verilecek.

    DİSK Genel İş Sendika Başkanı Uzay Kocabaş, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik olumsuzlukların belediyeleri de etkilediğini ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile sağlanan anlaşmadan mutlu olduklarını belirtti.

    Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
    daha fazla video için
    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 159. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 159. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

    Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

    Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

    Orduya saldırdı! 8 ölü...

    Orduya saldırdı! 8 ölü...

    İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

    İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

    Sıradaki Haber