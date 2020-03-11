MUSKİ’den üç yıl için yüzde 34 zam

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 303 kadrolu işçiye, Genel İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşmede 2020 yılı için yüzde 14, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 10 zam yapıldı. Üç yıllık toplamda yüzde 34 artış sağlanmış oldu. 2021 ve 2022 yılları için enflasyonun yüzde 10’u geçmesi durumunda yüzde 2’ye kadar olan enflasyon farkı verilecek.

DİSK Genel İş Sendika Başkanı Uzay Kocabaş, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik olumsuzlukların belediyeleri de etkilediğini ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile sağlanan anlaşmadan mutlu olduklarını belirtti.