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    HaberlerEge Haberleri Muslera’ya özel ayakkabı
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    30.10.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Muslera’ya özel ayakkabı

    2014 yılından bu yana ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Muhammed Ali Elverir, Erdi Elverir ve Said Elverir’in sahibi olduğu İzmirli Chekich firması, futbolcuların radarına girdi.

    Muslera’ya özel ayakkabı

    2014 yılından bu yana ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Muhammed Ali Elverir, Erdi Elverir ve Said Elverir’in sahibi olduğu İzmirli Chekich firması, futbolcuların radarına girdi. Yüzde yüz vegan olarak üretilen ayakkabılar ayak sağlığına önem veren futbolcuların ilgisini çekti. Yeni koleksiyonun çekimleri Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ile gerçekleştirildi. Elverir Ailesi, kaleciye özel bir ayağında Fernando diğer Muslera yazan ayakkabı tasarladı. Said Elverir, “Milyonluk ayakların sağlığı bizim için önemli. Artık ayakkabıları hem şık hem sağlıklı üretiyoruz” dedi.

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