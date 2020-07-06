06.07.2020 - 00:03 |
Musluklar çalındı
Kemeraltı Çarşısı’ndaki tarihi Şadırvanaltı Camii’nde bulunan çeşmenin 12 musluğu ve su sayacı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, çarşı esnafı olaya tepki gösterip polise başvurdu. l DHA
Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.