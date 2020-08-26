Mustafa Değirmenci’yle yola devam

TFF 3. Lig’de iç transfer görüşmelerini sürdüren Karşıyaka, sözleşmesi sona eren Mustafa Değirmenci ile de yeniden anlaşma sağladı. Takımın joker oyuncularından biri olan 24 yaşındaki futbolcu, Başkan Turgay Büyükkarcı’yla bir araya gelip 2 yıllık imza attı. Yeşil kırmızılı kulübün altyapısında yetişen ve 2016 yılında A Takım’a çıkan Değirmenci, kariyerinde Karşıyaka’dan başka hiçbir kulüpte forma giymedi.