BİST1.0920.00EURO8.740.04USD7.38-0.01ALTIN458.010.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Mustafa Değirmenci’yle yola devam
    ABONE OL
    26.08.2020 - 07:00 |

    Mustafa Değirmenci’yle yola devam

    TFF 3. Lig’de iç transfer görüşmelerini sürdüren Karşıyaka, sözleşmesi sona eren Mustafa Değirmenci ile de yeniden anlaşma sağladı.

    Mustafa Değirmenci’yle yola devam

    TFF 3. Lig’de iç transfer görüşmelerini sürdüren Karşıyaka, sözleşmesi sona eren Mustafa Değirmenci ile de yeniden anlaşma sağladı. Takımın joker oyuncularından biri olan 24 yaşındaki futbolcu, Başkan Turgay Büyükkarcı’yla bir araya gelip 2 yıllık imza attı. Yeşil kırmızılı kulübün altyapısında yetişen ve 2016 yılında A Takım’a çıkan Değirmenci, kariyerinde Karşıyaka’dan başka hiçbir kulüpte forma giymedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    SMA’lı çocuklara siz de umut olun

    SMA’lı çocuklara siz de umut olun

    Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

    Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

    Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

    Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

    Ukrayna’dan Türkiye’ye 3 devlet nişanı

    Ukrayna’dan Türkiye’ye 3 devlet nişanı

    Sıradaki Haber