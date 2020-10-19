85,65BİST1.1931.04EURO9.300.14USD7.92-0.07ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Müşteriye özel berber çantası
    ABONE OL
    19.10.2020 - 00:01 |

    Müşteriye özel berber çantası

    Müşteriye özel berber çantası

    İZMİR’DE erkek kuaförü Görkem Biçer, virüs endişelerini önlemek için müşterilerine özel çantalar oluşturdu. İçine, tıraş makinesinden usturaya, havludan kesim taraklarına kadar pek çok şey koydu. Müşterilerinin tek tek ismini yazdığı çantaları dükkanında satan berber, fiyatı 300 ile 500 lira civarında olan çantaların siparişine yetişemediklerini belirtti. Salgından sonra müşterilerinde hassasiyet oluştuğunu söyleyen Biçer, “Yoğun bir talep var. 20 taneyle başladım şu an 50’ye çıktı” dedi. l HANDE NAYMAN DHA

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

    2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

    Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

    Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

    Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

    Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

    Yazar Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Yazar Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Sıradaki Haber