Müşteriye özel berber çantası

İZMİR’DE erkek kuaförü Görkem Biçer, virüs endişelerini önlemek için müşterilerine özel çantalar oluşturdu. İçine, tıraş makinesinden usturaya, havludan kesim taraklarına kadar pek çok şey koydu. Müşterilerinin tek tek ismini yazdığı çantaları dükkanında satan berber, fiyatı 300 ile 500 lira civarında olan çantaların siparişine yetişemediklerini belirtti. Salgından sonra müşterilerinde hassasiyet oluştuğunu söyleyen Biçer, “Yoğun bir talep var. 20 taneyle başladım şu an 50’ye çıktı” dedi. l HANDE NAYMAN DHA