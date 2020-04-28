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    28.04.2020 - 07:00 |

    Mütevazı iftar sofrasında

    Ramazanda her akşam bir aileyi ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut’la birlikte Doğanlar Mahallesi’nde yaşayan Çil ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

    Mütevazı iftar sofrasında

    Ramazanda her akşam bir aileyi ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut’la birlikte Doğanlar Mahallesi’nde yaşayan Çil ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. İduğ iftarını, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırlanan sofrada Özlem-Hasan Çil çifti, 9 yaşındaki kızları Elif, 3 yaşındaki oğulları Enes Talha ve 80 yaşındaki büyükbaba Süleyman Turul’la birlikte yaptı. Aileye ait olan müstakil evin bahçesindeki iftar sonrası, sıcak çaylar da yudumlandı.
    Eşi Ufuk İduğ’un da katıldığı yemekte aile bireyleriyle tek tek sohbet eden Başkan İduğ, sokağa çıkması kısıtlı olan büyükbaba Süleyman Turul’a moral verdi. Kendisini asker selamıyla karşılayan minik Enes’e oyuncak hediye eden İduğ, yaptığı resimle teşekkür eden Batıçim İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Elif’ten okulların kapalı olduğu bu süreçte Dijital Sınıf’tan yararlanmasını istedi.

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