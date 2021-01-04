Müthiş ikili

İkili, takımları adına bu alanda zirvede yer aldı. Halil Akbunar, ligde 4 gol buldu, bunların 3’ünün pası Soner’den geldi. Bu sezon 3 kez fileleri havalandıran Soner’in 2 golünün asistini Halil Akbunar yaptı. Ligde 15 maça çıkan Halil, 4 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi, Soner de 3 gol, 3 asistle oynadı. Soner Aydoğdu, yıl boyunca 7 gol pası verdi, bu alanda 3. sırada yer buldu.

Haftayı bay geçen Göztepe’de yönetim, Alpaslan Öztürk’ün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Sezon başında adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’le anılan ancak transferi gerçekleşmeyen deneyimli oyuncuyla bu hafta masaya oturulacağı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil’in oyuncunun sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istediği belirtildi.