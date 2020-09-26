BİST1.1240.41EURO8.920.26USD7.660.46ALTIN458.850.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Müthiş uyum var
    ABONE OL
    26.09.2020 - 02:11 |

    Müthiş uyum var

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Balıkesir Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz’ın misafiri oldu

    Müthiş uyum var

    İl ziyaretlerine Balıkesir ile devam eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, partinin il başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti. Balıkesir’deki birliktelik, uyum ve hizmeti öncelemiş anlayışının kendileri için son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Özhaseki, “AK Parti belediyeciliği Türkiye’de destanlar yazıyor. Bu da başkanlarımızın gayretlerinin yanı sıra istişare ile oluyor, uyum ile oluyor” dedi. “Bizlerde esas olan istişaredir” diyen Mehmet Özhaseki, “Balıkesir, Allah’ın tüm güzellikleri verdiği bir şehir. Balıkesir’de müthiş bir uyum var, çalışkan arkadaşlarımız var. Teşkilatla da milletvekillerimizle de uyumlular ve Ankara nezdinde de bütün projeler takip ediliyor, bunu söyleyebilirim” diye konuştu. Özhaseki, Balıkesir’e yapılacak projelerin Ankara’dan takipçisi olacaklarını ve katkı sunmak istediklerini dile getirdi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DGS tercih ekranı ve kılavuzu ÖSYM 2020! DGS taban puanları, kontenjanları nedir ve tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DGS tercih ekranı ve kılavuzu ÖSYM 2020! DGS taban puanları, kontenjanları nedir ve tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

    İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

    Sıradaki Haber