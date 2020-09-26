Müthiş uyum var

İl ziyaretlerine Balıkesir ile devam eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, partinin il başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti. Balıkesir’deki birliktelik, uyum ve hizmeti öncelemiş anlayışının kendileri için son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Özhaseki, “AK Parti belediyeciliği Türkiye’de destanlar yazıyor. Bu da başkanlarımızın gayretlerinin yanı sıra istişare ile oluyor, uyum ile oluyor” dedi. “Bizlerde esas olan istişaredir” diyen Mehmet Özhaseki, “Balıkesir, Allah’ın tüm güzellikleri verdiği bir şehir. Balıkesir’de müthiş bir uyum var, çalışkan arkadaşlarımız var. Teşkilatla da milletvekillerimizle de uyumlular ve Ankara nezdinde de bütün projeler takip ediliyor, bunu söyleyebilirim” diye konuştu. Özhaseki, Balıkesir’e yapılacak projelerin Ankara’dan takipçisi olacaklarını ve katkı sunmak istediklerini dile getirdi.