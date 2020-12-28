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    28.12.2020 - 00:04 |

    Mutlaka aşı yaptırın

    Mutlaka aşı yaptırın

    Türkiye’de uygulanacak Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili soru işaretleri sürüyor. Kararsız olan vatandaşa ise bilim dünyasından ‘Aşılanın’ çağrıları geliyor. Kesinlikle aşı yaptıracağını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cüneyt Hayretdağ, “Şimdiye kadar inaktif virüs aşısını vurulduk. Türkiye’de devlet tarafından ücretsiz yapılan kızamık, kızamıkçık, kabakulak benzeri aşıları yaptırdık. Çin’den gelen koronavirüs aşısının da yapılmasını öneriyorum. Kendim ve ekibim hemen aşılanacağız. Aşının koruyuculuğundan herkesin faydalanması gerekiyor” diye konuştu.

    Koronavirüs tedavisi hakkında da konuşan Dr. Hayretdağ, “PCR testimiz pozitif; ateş, baş ağrısı, eklem ağrıları, halsizlik, koku ve tat alma hissinde azalma varsa mutlaka Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği ilaçları kullanmalıyız” dedi.

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