02.04.2020 - 02:41 |
“Mutlaka faydalanın”
Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, emek yoğun sektörlerin Covid-19 pandemisinden fazlasıyla etkilendiklerini dile getirdi.
“Can sağlığı her şeyden önemlidir ancak işletmelerin de ayakta kalması gerekiyor” diyen Ertuğrul, “Devletin açıkladığı tüm desteklerden üyelerimizin faydalanması büyük önem arz ediyor. Aksi takdirde ülke ihracatının yüzde 10 fazlasını oluşturan hazır giyim ve tekstil sektörü krizden daha çok etkilenecek. Mücadele etmemizi sağlayacak her önlemi mutlaka almamız gerekiyor” diye konuştu.
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