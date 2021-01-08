EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Mutlu Etkinlikler Ekranı” etkinliği hazırlandı. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi, “Projemizde, ailelere ve 3-6 yaş grubu çocuklara yönelik belirlenen farklı konu başlıklarında, etkileşimli etkinlik örnekleri yer alıyor. Hazırlanan videolar; Atatürk’ün hayatı, trafik, tiyatro, spor, çevre, orman, enerji tasarrufu, müzeler, kütüphaneler ve özel gereksinimi olan bireyler hakkında bilgiler içeriyor. Bu videolar ile çocuklarımız hem eğlenecek hem de farklı konularda çeşitli bilgiler öğrenecek” dedi.