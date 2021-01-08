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    08.01.2021 - 07:00 |

    Mutlu etkinlikler!

    EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Mutlu Etkinlikler Ekranı” etkinliği hazırlandı.

    Mutlu etkinlikler!

    EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Mutlu Etkinlikler Ekranı” etkinliği hazırlandı. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi, “Projemizde, ailelere ve 3-6 yaş grubu çocuklara yönelik belirlenen farklı konu başlıklarında, etkileşimli etkinlik örnekleri yer alıyor. Hazırlanan videolar; Atatürk’ün hayatı, trafik, tiyatro, spor, çevre, orman, enerji tasarrufu, müzeler, kütüphaneler ve özel gereksinimi olan bireyler hakkında bilgiler içeriyor. Bu videolar ile çocuklarımız hem eğlenecek hem de farklı konularda çeşitli bilgiler öğrenecek” dedi.

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