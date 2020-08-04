Mutlu günlere özel çikolata ve tatlılar

Gerçek çikolata lezzetini Belçika’dan gelen malzemelerle birbirinden farklı tatlar ve şekillerde sunan Madam Çikolata, gördüğü yoğun ilginin ardından şubeleşmeye karar verdi. Markanın kurucuları Damla Deniz Tutuk ve Serkan Tutuk; Çeşme, Bodrum ve Bostanlı’da franchise görüşmelerine başladıklarını belirtip gelecek planlarını anlattı.

- Türk mutfağı çikolata konusunda pek iddialı bir mutfak değil. Siz kendi lezzetinizi yaratırken bu konuda zorluk çektiniz mi?

Evet oldukça zorluk çektik ve çekiyoruz. En çok zorlandığımız husus ülkemizde çikolata konusunda yeterli bilgi sahip olunmaması. Gerçek çikolatanın faydalarını bilmeyen veya yanlış bilgiye sahip birçok tüketici var. Gerçek çikolatanın belli oranda düzenli tüketilmesinin çok fazla faydası var. Oysa genel toplum olarak bunun farkında değiliz. Ayrıca çikolata yapımında kullandığımız ham maddeler Belçika’dan ithal gelmektedir ve kullandığımız kalıplar da Fransa ve Belçika’dan geldi. Yüzlerce kalıp ve onlarca çeşit çikolata ürettiğimizi düşünürseniz bu oldukça zor ve maliyetli bir süreç. Önemli olan doğal, kaliteli ve farklı ürünler ile tüketicinin karşısına çıkabilmek.

- İnsanların özel günleri için birebir iletişimdesiniz. Peki hiç unutamadığınız bir anınız oldu mu?

Evet, hatta hatırladıkça hala duygulandığımız bir anımız var. Söz çikolatasını yaptığımız bir müşterimizin düğün pastasını da yapmıştık. Aradan zaman geçti bu çiftimiz mekanımıza kucaklarında minik kızları ile gelip “Umarız kızımızın da düğün pastasını yaparsınız” dedikleri o günü asla unutamayız. Mutluluktan göz yaşlarımızı tutamamıştık. Hala o çiftimiz ile görüşüyoruz yakında kızlarının doğum günü pastasını yapacağız.

- Ürün yelpazenizde nasıl çikolatalar var?

Şekersiz, Truff, Roch, dolgulu çikolatalarımız var. Dolgulu çikolata portföyümüz oldukça geniş; çilekli, kahveli, badem ezmeli, Antep fıstıklı, cevizli, krokanlı, çilekli, mangolu, portakal dilimli, lime limonlu, limonlu, acı biberli) seçeneklerimiz mevcut. Özellikle çıtır lime ve çıtır incirli ürünlerimiz ile çok farklı deneyim sunmaktayız.

Başka yerde benzeri yok

- Çikolata dışında neler üretiyorsunuz?

Çikolatadan sonra en iddialı olduğumuz ürün gamı kişiye özel pasta çeşitleri (nikah ve doğum günü pastaları). Özellikle aktif karbonlu pasta ürün çeşitlerimiz, San Sebastian Cheescake, cheesecake çeşitleri, pavlova, browni ve tiramisumuza çok güveniriz.

- Franchise vermeyi düşünüyor musunuz?

Yakın bir süreçte görüşmelere başladık. Özellikle Çeşme, Bodrum ve Bostanlı için franchise vermeyi düşünüyoruz. Bodrum’da irtibatımız ve bazı ürünlerimizin satış noktası bulunuyor.

- Kendinize özel başka bir yerde denemeyeceğimiz ürünleriniz var mı?

Biz sürekli daha sağlıklı ve farklı ürünler ile tüketicilerimiz karşısına çıkmayı amaç edindik. Özellikle birkaç ürünümüzü rahatlıkla belirtebiliriz. Birincisi Madam Bavarian yani çıtır Belçika çikolatası kasesi içinde enfes Mouse pasta, ikincisi siyah pavlova ve üçüncüsü de siyah limonlu cheesecake.