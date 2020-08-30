Mutlu okulda yeni öğretim yılı başlıyor

Bademler Köyü Koleji’nde, tüm dünyayı saran Kovid-19’a yönelik Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı kılavuzlara göre tüm önlemler alındı. 2017 yılında Urla Bademler’de eğitim-öğretime başlayan kolej, anasınıfı, ilkokul ve ortaokul seviyelerinde eğitim veriyor.



“Okulumuzda çocuklarımızı Montessori yöntemiyle eğitiyoruz” diyen Özel Bademler Köyü Koleji kurucusu Melis Kurtel Emin, “Çocuklarımızın mutlu bir eğitim ortamında sevgi ile hayat için eğitilmeleri Dr. Maria Montessori’nin bu yöntemi geliştirirken temel aldığı bir prensip. Çocuğa saygıyla yaklaşarak, öncelikle kendini keşfedip kendi benliğinin, barış içinde ve sağlıklı bir şekilde inşasında çocuğa yoldaşlık ediyor, ona rehber oluyoruz. Çocuğun 3 yaşından itibaren girdiği bu yolda, çocuklarımız önce 6 yaşına kadar Pratik Yaşam dediğimiz günlük yaşam becerilerini geliştirdiği alan içinde, hepimizin ömür boyu yapması gereken, el yıkamaktan tutun düğme iliklemeye, yer süpürmekten ayakkabı parlatmaya kadar, günlük hayatta üstlenmemiz gereken görevleri tanıyıp, öğrenip, defalarca tekrar ederek içselleştiriyor. Duyu dediğimiz alanda ise çocuklar, dokunma, ses, tat, koku ve görsel alanlarda duyularını farklı çalışmalarla geliştirerek kendilerini hayatlarının ileriki dönemlerinde ihtiyaç duyacakları donanıma hazırlamış oluyor, matematikten müziğe, dilden sanata kadar birçok alanın temel çalışmalarını yapmış oluyor” dedi.



Dil ve matematik

Dil eğitimi hakkında da bilgiler veren Melis Kurtel Emin, “Dil alanında ise çocuklarımız hem kelime dağarcıklarını geliştirerek konuşma alanında, ardından fiziksel çalışmalar neticesinde yazma alanında, ve son olarak da bu çalışmaların arkasından muhteşem bir doğa olayı gibi, bir patlamayla kendiliğinden gelen okuma alanında kendilerini kendi hızlarında geliştiriyor. Kendini tanıma fırsatı bulup kendini ifade edebilmeye başlıyor. Matematik alanında ise, çocuk ömür boyu ihtiyacı olacak matematik zekâsının gelişmesi için kendi gelişimsel ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış materyaller sayesinde 4 basamaklı sayılarla 4 işlem yapmaya kadar ilerleyebiliyor. Hatta çocuk almaya müsait ve istekli ise, matematik-geometri alanlarında ilerleyebileceği yolda sınır yok diyebiliriz” dedi.



Kozmik eğitim



İlkokula geçildiğinde, çocukların özgür düşüncelerini ve analitik zekalarını geliştirebilecek bir yaklaşımla, keşif isteği ve bilgiye olan merak duygusunun canlı kalmasını hedefleyen bir program başladığını belirten Melis Kurtel Emin, “Kozmik eğitim, Maria Montessori’nin geliştirdiği, çocuklara çeşitli alanları açan 5 Büyük Hikâye ile başlar. Bu hikâyeler, evrenin oluşumuyla başlar, sırasıyla dünyada yaşamın oluşumu, insanın oluşumu, dil oluşumu ve matematiğin oluşumu diye devam eder. Tüm bu hikâyeler, her zaman büyük bir resimden detaylanarak hedeflenen konuya iniş yapar. Bu inişler sayesinde coğrafya, fen, tarih, sosyal bilgiler, biyoloji, botanik, dil çalışmaları ve matematik konuları çocuklara büyük cazibelerle açılır ve artık çocuk keşfe hazırdır” diye konuştu.



Doğal kampüs



İşte tam da bu noktada keşif için çocuğun etrafında çocukların deneyimler yaşayabileceği, duyduğu hikayelerden örnekler çıkartabileceği, doğal bir ortam ihtiyacı oluşur. Bizim de kampüsümüz gerçekten bu doğal ortamın çocuğa sağlanmasında büyük rol oynamaktadır. Çocuklarımız Bademler Köyü’nde bulunan kampüsümüzde bitki bilimi için bahçede keşif yapabiliyorken aynı zamanda tavuklarımızın da bakımıyla ilgilenebiliyor, tohum ekip büyümesini gözlemlerken aynı zamanda marangozluk çalışabiliyor, sınıflarında her türlü el becerileri ve müzik alanında kendilerini özgürce geliştirebilecekleri materyallerden faydalanırken bir yandan da astronomi, coğrafya veya matematik alanlarında hür iradesini kullanarak kendini geliştirebiliyor. Tüm bu özgür keşif alanları sayesinde çocuk, öğrendiğini anlamadan, sadece merak ve motivasyon dürtüsü sayesinde bütün alanlarda akademik bilgiye somut dünyayı deneyimleyerek ulaşıyor, kendi kazanımlarını kendisi keşfediyor.



‘Hazırlıklar tamam’



Kovid-19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı kılavuzlardaki tüm önlemleri aldıklarını belirten Melis Kurtel Emin, şu vurguları yaptı:“Çocuklarımıza sunduğumuz bütün bu doğal ortam bizim çocuklara hayat için verdiğimiz eğitimin çok önemli bir parçası, olmazsa olmazı. Ama tabii bu doğal ortam, açık hava ve geniş alanlar, günümüzde tüm dünyayı sarsan Kovid-19 nedeniyle farklı bir değer de kazanmış oldu. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı kılavuzlara göre okulumuz aslında tüm hijyen önlemleri ve sağlık protokollerinin uygulanabilirliği açısından büyük bir sınavdan geçti.

Geniş bir alana yayılmış olan kampüsümüz ve az nüfuslu büyük dersliklerimiz sayesinde çocuklarımızı rahatlıkla güvenli mesafe şartını sağlayarak okulumuzda bulundurabiliyor olacağız. Ayrıca İzmir’in avantajlı iklimi ve yemyeşil kampüsümüz sayesinde eğitimimizin birçok alanını eğitim yılı boyunca rahatlıkla açık havaya taşıyarak çocuklarımıza ve öğretmenlerimize daha sağlıklı bir ortam sunabilmiş olacağız.”