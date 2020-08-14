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    HaberlerEge Haberleri Mutluluğa evet
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    14.08.2020 - 00:02 |

    Mutluluğa evet

    Mutluluğa evet

    Gaziantep’te faaliyet gösteren Ensari yapının sahibi Ali Ensari ile ekonomist Selin Tekin, İzmir Vilayetler Evi’nde gerçekleşen düğün töreni ile bir ömür boyu mutluluğa evet dedi. 2016 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde okurken tanışan çift, geçen 15 Ekim’de nişanlanmıştı. Çiftin, nikah şahitliğini Yusuf Yılmaz ve Sultan Yurtçu yaparken, geceyi Agora Fotoğrafçılık ölümsüzleştirdi. Gelinlik Belma Ateş, damatlık ise Damat Tween şıklığını yansıtıyordu. Çiftin balayı için Eylül ayında Kapadokya’ya gideceği öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.
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