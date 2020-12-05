Mutluluğu doğal hayatta buldular

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin Kaz Dağları eteklerindeki Muratlar Köyü’nde üç çocuğuyla birlikte yaşayan Meksikalı Hector Cadena (32) ve Amerikalı Christina Haglund (30) çifti, kiraladıkları tarlayı kendileri ekip biçiyor. Her ihtiyaçlarını doğadan karşılayan aile, mutlu bir yaşam sürüyor. Türkiye’ye bir dost tavsiyesiyle geldiklerini anlatan Haglund, “Köyün toprakları bolluk ve bereket dolu” dedi. Héctor Cadena da, Türkiye’de mutlu olduklarını söyledi. l