Mutluluk, hizmet kalitesini artırır

Maaşlara yüzde 28 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı 3 bin 920 lira olurken, en yüksek maaş ise 4 bin 760 lira oldu.



Sosyal haklara iyileştirme



Maaş zammının yanı sıra işçilerin sosyal haklarına da zam yapıldı ve işçilere yeni sosyal haklar verildi. Sözleşmeyle yıllık 60 yevmiye olan işçi ikramiyesi 66 yevmiyeye yükseltildi. Çalışanların fazla mesai ücretlerine de zam yapıldı. Günlük yemek ücreti 25 lira, yol parası ise 10 liraya çıkarıldı. Çocuğu okuyan işçilere verilen eğitim ödeneğine de yüzde 30 oranında zam yapıldı. Çalışanlara, yılbaşında 120 liralık birleştirilmiş sosyal yardım ödemesi yapılacak. Sözleşme kapsamında, bugüne kadar dini bayramlarda verilen 450 liralık gıda yardımı, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda da verilecek. 1 Temmuz’dan sonra ise KHK’lı bu işçiler, diğer işçilerle aynı haklardan yararlanabilecek.

Belediyenin bütçesi doğrultusunda verebilecekleri en iyi zammı verdiklerini belirten Başkan Halil Arda, “Çalışanlarımızın mutlu olması benim için çok önemli, onlar mutlu olursa işlerini severek yapar; halkımıza güler yüzlü, kaliteli hizmet verirler. Toplu iş sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun” diye konuştu. Yıldız da “Kapalı kapılar ardında değil, şeffaf bir şekilde sözleşmemize şekil verdik” dedi.