Mutluluk veren proje

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ kapsamında İzmir’de dezavantajlı bölgelerde belirlenen okullara portatif yüzme havuzu kuruldu. Hedef, 5 bin çocuğa ulaşmak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ İzmir’de başlatıldı. İlk olarak Konak ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu’na kurulan havuzda çocuklar antrenör eşliğinde yüzme dersi almaya başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında havuza giren çocukların sosyal mesafeye uyması sağlandı. Ateş kontrolü, el ve ayak dezenfektanı kullanımı ve havuza bone ile giriş sağlandı. Proje kapsamında Konak ve Karabağlar’da 2, Bayraklı’da 1 olmak üzere toplamda 5 portatif havuz kuruldu.

Dezavantajlı bölgeler için Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile birlikte İzmir çalışmayı başlattıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Yaklaşık 5 bin öğrenci hizmet alacak. Amacımız gençlerimizin su sporları ile tanışmalarını sağlayarak onlara yüzmeyi öğretmek. Ne kadar fazla çocuğumuza ulaşırsak daha mutlu olacağız” diye konuştu. Projeye destek verdiğini dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise, “Özellikle bu bölgeleri seçmemizin bir amacı var. Bugün çocuklarımızın heyecanını ve mutluluğunu gördük” dedi.

Havuza giren çocuklarda çevrelerinde kimsenin yüzme bilmediğini, arkadaşlarıyla bir arada yüzme öğrenmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

10 bin konuk





Karabağlar Belediyesi’nin cazibe merkezine dönüştürdüğü Uzundere Rekreasyon Alanı’nda yer alan Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, pandemiye rağmen bu yaz da yoğun ilgi gördü. Koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran’da açılan ve yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlayan tesis, 13 Eylül’den itibaren kapılarını ziyaretçilerine kapadı.

İlgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Selvitopu, “Rakamlar, aldığımız önlemlere ve tesisimize duyulan güveni açıkça ortaya koyuyor. Yakında ihalesine çıkılacak Karabağlar Gençlik Merkezi, yapımı süren Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Sanat Merkezi gibi projelerle bölgenin adı daha fazla duyulacak” diye konuştu.