Mutlulukları İzmir’e uzandı

Swiss Otel Grand Efes’te düzenlenen törenle dünya evine giren çifti, yakınları ve arkadaşlarının yanısıra yurtiçi ve yurtdışından yakın dostları da yalnız bırakmadı. 41 yıldır İzmir’de sanayicilik yapan Dinç Ailesi’nin oğlu Mert, Vakko ve Metin Kök şıklığı, denizcilikle uğraşan Özçelik Ailesi’nin kızı Hande de Molly Gelinlik ile göz kamaştırdı. Yaklaşık üç yüz kişilik bir davetli eşliğinde mutluluğa ‘evet’ diyen genç çift, balayı için Kapadokya’yı tercih etti.