01.03.2020 - 00:03 |
Mutlulukları İzmir’e uzandı
Yüksek lisans ve dil eğitimi için gittikleri Londra’da tanışan İzmirli avukat Mert Dinç ile hukuk eğitimine devam eden Hande Özçelik mutluluklarını evlilikle taçlandırdı.
Swiss Otel Grand Efes’te düzenlenen törenle dünya evine giren çifti, yakınları ve arkadaşlarının yanısıra yurtiçi ve yurtdışından yakın dostları da yalnız bırakmadı. 41 yıldır İzmir’de sanayicilik yapan Dinç Ailesi’nin oğlu Mert, Vakko ve Metin Kök şıklığı, denizcilikle uğraşan Özçelik Ailesi’nin kızı Hande de Molly Gelinlik ile göz kamaştırdı. Yaklaşık üç yüz kişilik bir davetli eşliğinde mutluluğa ‘evet’ diyen genç çift, balayı için Kapadokya’yı tercih etti.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.