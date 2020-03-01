BİST105.994-4,01EURO6,880,92USD6,230,52ALTIN317,06-2,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Mutlulukları İzmir’e uzandı
    ABONE OL
    01.03.2020 - 00:03 |

    Mutlulukları İzmir’e uzandı

    Yüksek lisans ve dil eğitimi için gittikleri Londra’da tanışan İzmirli avukat Mert Dinç ile hukuk eğitimine devam eden Hande Özçelik mutluluklarını evlilikle taçlandırdı.

    Mutlulukları İzmir’e uzandı

    Swiss Otel Grand Efes’te düzenlenen törenle dünya evine giren çifti, yakınları ve arkadaşlarının yanısıra yurtiçi ve yurtdışından yakın dostları da yalnız bırakmadı. 41 yıldır İzmir’de sanayicilik yapan Dinç Ailesi’nin oğlu Mert, Vakko ve Metin Kök şıklığı, denizcilikle uğraşan Özçelik Ailesi’nin kızı Hande de Molly Gelinlik ile göz kamaştırdı. Yaklaşık üç yüz kişilik bir davetli eşliğinde mutluluğa ‘evet’ diyen genç çift, balayı için Kapadokya’yı tercih etti.

    Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
    daha fazla video için
    29 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında öne çıkan gelişmeler
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Kastamonu'da deprem

    Son dakika haberi... Kastamonu'da deprem

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Sıradaki Haber