Müzeyi aratmıyor

Sakin şehir unvanlı Akyaka’da 18 yıldır berberlik yapan Ali Tiriç (32), antika eşyalara olan merakını dükkanına taşıdı. Tiriç, berber dükkanında 1940 yılından önce kullanılan tıraş malzemeleri başta olmak üzere, tedavülden kalkan para ve eski radyoları sergiliyor. İşinde hijyene önem verdiğini belirten Tiriç, “2010’da işyerimi açtığım zaman ustam antika radyo hediye etti. Daha sonra eski berber malzemeleri toplamaya başladım. Müşterilerim vitrindeki ürünleri görünce hediyeler getirmeye başladı” dedi.