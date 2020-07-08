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    HaberlerEge Haberleri Müzeyi aratmıyor
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    08.07.2020 - 07:00 | | l CAVİT AKGÜN DHA

    Müzeyi aratmıyor

    Sakin şehir unvanlı Akyaka’da 18 yıldır berberlik yapan Ali Tiriç (32), antika eşyalara olan merakını dükkanına taşıdı.

    Müzeyi aratmıyor

    Sakin şehir unvanlı Akyaka’da 18 yıldır berberlik yapan Ali Tiriç (32), antika eşyalara olan merakını dükkanına taşıdı. Tiriç, berber dükkanında 1940 yılından önce kullanılan tıraş malzemeleri başta olmak üzere, tedavülden kalkan para ve eski radyoları sergiliyor. İşinde hijyene önem verdiğini belirten Tiriç, “2010’da işyerimi açtığım zaman ustam antika radyo hediye etti. Daha sonra eski berber malzemeleri toplamaya başladım. Müşterilerim vitrindeki ürünleri görünce hediyeler getirmeye başladı” dedi. 

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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