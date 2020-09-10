Müziği kesmeyen 10 işletmeye tutanak...

Müziğin kapatılmasına rağmen müşteriler, oturmaya devam etti. Eğlence merkezlerinden çıkan birçok kişinin maske takmadığı, sosyal mesafeyi korumadığı görüldü. Müzik saati kısıtlamasına uymayan çoğunluğu yabancı turistlerin bulunduğu 10 kafeterya ve işletmeye tutanak tutuldu. İşletmeler hakkında tutulan tutanaklar ceza işlem uygulanması için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildi.