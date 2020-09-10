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    HaberlerEge Haberleri Müziği kesmeyen 10 işletmeye tutanak...
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    10.09.2020 - 00:00 |

    Müziği kesmeyen 10 işletmeye tutanak...

    MARMARİS’TE, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gece yarısından sonra müzik yayını yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

    Müziğin kapatılmasına rağmen müşteriler, oturmaya devam etti. Eğlence merkezlerinden çıkan birçok kişinin maske takmadığı, sosyal mesafeyi korumadığı görüldü. Müzik saati kısıtlamasına uymayan çoğunluğu yabancı turistlerin bulunduğu 10 kafeterya ve işletmeye tutanak tutuldu. İşletmeler hakkında tutulan tutanaklar ceza işlem uygulanması için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildi.

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