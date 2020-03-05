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    05.03.2020 - 00:01 |

    Müzik dolu gece

    Nursal Ünsal Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde bir konser verildi.

    Müzik dolu gece

    Sunumunu Nevcihan Bahar Atilla’nın gerçekleştirdiği ‘Boğazdan Körfeze İstanbul’dan İzmir’e muhteşem nağmeler temalı konseri ünlü şef Yeşer Karasu yönetti. Koronun bir sonraki konseri 24 0cak 2020’de düzenlenecek.

    Müzik dolu gece



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