05.03.2020 - 00:01 |
Müzik dolu gece
Nursal Ünsal Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde bir konser verildi.
Sunumunu Nevcihan Bahar Atilla’nın gerçekleştirdiği ‘Boğazdan Körfeze İstanbul’dan İzmir’e muhteşem nağmeler temalı konseri ünlü şef Yeşer Karasu yönetti. Koronun bir sonraki konseri 24 0cak 2020’de düzenlenecek.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.