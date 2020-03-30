Müzik emekçileri zorda

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, salgın nedeniyle alınan haklı tedbirler sonucu pek çok sektörde olduğu gibi günübirlik çalışan müzik emekçilerinin de para kazanamaz, hayatlarını sürdüremez duruma geldiklerini belirtti. Genellikle Roman yurttaşların müzikten ekmeğini kazandığını dile getiren Beko, “Devletin özellikle koruması gereken ve sosyal güvencesiz kesimlerin başında gelen müzik emekçilerinin haklı çığlığı ortadadır. Sosyal devletin tüm vatandaşı düşünerek gerekli yardımı yapması en temel vazifesidir. Bu mağduriyetin acil olarak maddi olarak giderilmesini uzun vadede de güvencesiz çalışan bu yurttaşlarımıza güvence sağlayacak bir çalışmanın yapılmasını talep ediyoruz. Yurttaşımız virüse yakalanmamak için evden kalsın ama evde de açlıktan ölmesin!” diye konuştu.