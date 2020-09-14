BİST1.1030.33EURO8.870.21USD7.470.02ALTIN466.870.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Müzik sektörünü kurtarın
    ABONE OL
    14.09.2020 - 00:02 |

    Müzik sektörünü kurtarın

    CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, müzik ve eğlence sektörü çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadığı sorunlara çözüm çağrısı yaptı.

    Müzik sektörünü kurtarın

    Gece 24.00’ten sonra kafe, bar, restoranlarda her türlü müzik yayınını yasaklama kararının, müzik ve eğlence sektörünün ekonomik anlamda bitişine zemin hazırladığını dile getiren Kılıç, “Birçok sektöre destek veren devlet, müzik sektöründeki kayıpları önlemek için sektöre omuz vermeli. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca üretilen, ithal ya da ihraç edilen kaset, CD, DVD gibi kopyalamaya imkan sağlayan araçlardan yapılan yüzde 3’lük kesinti “Özel Kopyalama Harcı” adı altında bir fonda toplandı. Biriken bu paralar, ilgili meslek birlikleri aracılığıyla zor durumda olan üyelere ödenmeli ve sektöre kaynak sağlanmalı. Eğlence vergisi de pandemi süresince toplanmayabilir” dedi.

    KDV sorusu

    Kılıç ayrıca, “Sinema, tiyatro, müze girişlerinde KDV oranı yüzde 1’e indirilmişken, konser biletlerinde neden uygulanmamaktadır?” sorusunu yöneltti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    13 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı - Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online'da!

    13 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı - Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online'da!

    Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

    Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

    Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

    Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

    Bakan Soylu duyurdu: Turuncu kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi

    Bakan Soylu duyurdu: Turuncu kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi

    Sıradaki Haber