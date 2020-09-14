Müzik sektörünü kurtarın

Gece 24.00’ten sonra kafe, bar, restoranlarda her türlü müzik yayınını yasaklama kararının, müzik ve eğlence sektörünün ekonomik anlamda bitişine zemin hazırladığını dile getiren Kılıç, “Birçok sektöre destek veren devlet, müzik sektöründeki kayıpları önlemek için sektöre omuz vermeli. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca üretilen, ithal ya da ihraç edilen kaset, CD, DVD gibi kopyalamaya imkan sağlayan araçlardan yapılan yüzde 3’lük kesinti “Özel Kopyalama Harcı” adı altında bir fonda toplandı. Biriken bu paralar, ilgili meslek birlikleri aracılığıyla zor durumda olan üyelere ödenmeli ve sektöre kaynak sağlanmalı. Eğlence vergisi de pandemi süresince toplanmayabilir” dedi.



KDV sorusu



Kılıç ayrıca, “Sinema, tiyatro, müze girişlerinde KDV oranı yüzde 1’e indirilmişken, konser biletlerinde neden uygulanmamaktadır?” sorusunu yöneltti.