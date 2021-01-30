Müzik şifa verdi

Institut français İzmir’de düzenlenen ‘Fikirler Gecesi’ne konuk olan ünlü kemençe sanatçısı Derya Türkan, “Dünyayı, kültürel birliktelik ve sanat iyileştirecek” dedi. Türkan, katılımcıları Yunanistan’dan Türkiye’ye uzanan müzikli bir yolculuğa çıkardı. Bu yolculukta kendisine Ses Sanatçısı Dilek Türkan ve Kanun Sanatçısı Serkan Mesut Halili de eşlik etti. Institut français İzmir Müdürü José-Maria Queirós, “Online olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılımın yoğun olması bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.