20.03.2020 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR
Müzik ve lezzet bir araya geldi
Geçen ekim ayında Cemal Gürsel Caddesi’nde kapılarını açan Behave Bostanlı, canlı müzik performanslarının yanısıra restoran ve bar konseptiyle de konuklarını ağırlıyor.
YUSUF ÇINAR
İşletmeciliğini Atabey Arslan’ın üstlendiği mekan, gençlerin keyifli zaman geçirdiği, özellikle haftasonları eğlencenin tavan yaptığı yeni bir İzmir markası olma yönünde hızla ilerliyor.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı
Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.