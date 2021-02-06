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    HaberlerEge Haberleri Müzisyenlerden Çerçioğlu’na teşekkür
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    06.02.2021 - 07:00 |

    Müzisyenlerden Çerçioğlu’na teşekkür

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde eğlence yerlerinin kapalı olmasından dolayı işsiz kalan müzisyenleri unutmadı.

    Müzisyenlerden Çerçioğlu’na teşekkür

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde eğlence yerlerinin kapalı olmasından dolayı işsiz kalan müzisyenleri unutmadı. Sahnelere bir an önce kavuşmayı beklediklerini belirten Aydın Müzisyenler Derneği’nde (AYMUDER) Başkanı Murat Akyüzlü, “Bu soğuk günlerde sıcacık bir ‘Topuklu Efe’ sürprizi geldi, mutlu olduk. Bu zor günlerde bizleri unutmayıp destekte bulunan Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

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