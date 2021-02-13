Müzisyenlere erzak kolisi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi kısıtlamaları nedeniyle zor günler yaşayan sanatçıları unutmadı. İzmir Sahne Çalışanları Derneği’ne kayıtlı, sosyal güvencesiz çalışan ve salgın sebebiyle iş yapamayan 700 müzisyene erzak kolileri ulaştırdı. Meslek odaları ve meslek örgütleriyle birlikte hareket ettiklerini ve bu zor dönemde onları yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Başkan Abdül Batur, “Göreve gelirken ‘Birlikte Konak’ dedik ve bu anlayışla hizmet ürettik. Pandemi süreci sosyal mesafemizi artırdı ama aslında bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı, daha da kenetledi. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” diye konuştu.