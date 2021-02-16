Müzisyenlere nefes aldıran destek geldi

Karşıyaka Dayanışma Platformu, bu kez de ekonomik sıkıntı yaşayan müzisyenlere yardım eli uzattı. Müzisyenler için Dayanışma Platformu üzerinden nakit yardımda bulunan Karşıyaka Kültür Sanat Federasyonu, uzaktan eğitim sürecinde teknik aksaklıklar yaşayan öğrenciler için de tablet bağışı yaptı. Müzisyenlere toplam 15 bin 400 lira yardımda bulunuldu.