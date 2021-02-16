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    HaberlerEge Haberleri Müzisyenlere nefes aldıran destek geldi
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    16.02.2021 - 00:04 |

    Müzisyenlere nefes aldıran destek geldi

    Karşıyaka Belediyesi ile ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının kurduğu Karşıyaka Dayanışma Platformu ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya ve destek olmaya devam ediyor.

    Müzisyenlere nefes aldıran destek geldi

    Karşıyaka Dayanışma Platformu, bu kez de ekonomik sıkıntı yaşayan müzisyenlere yardım eli uzattı. Müzisyenler için Dayanışma Platformu üzerinden nakit yardımda bulunan Karşıyaka Kültür Sanat Federasyonu, uzaktan eğitim sürecinde teknik aksaklıklar yaşayan öğrenciler için de tablet bağışı yaptı. Müzisyenlere toplam 15 bin 400 lira yardımda bulunuldu.

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