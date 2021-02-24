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    HaberlerEge Haberleri ‘Nafiz Gürman’da su baskınları önlenecek’
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    24.02.2021 - 00:01 |

    ‘Nafiz Gürman’da su baskınları önlenecek’

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sel felaketinden etkilenen Org. Nafiz Gürman Mahallesi’ni ziyaret etti.

    ‘Nafiz Gürman’da su baskınları önlenecek’

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu ile birlikte sel felaketinden etkilenen Org. Nafiz Gürman Mahallesi’ni ziyaret etti, yürütülen çalışmaları inceledi. Aşırı yağışlar nedeniyle taşkınlara neden olan sokaklarda gerekli temizleme ve ızgara çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda, Doğançay’dan Org. Nafiz Gürman Mahallesi’ne uzanan, deredeki kanalizasyon ve ıslah çalışmaları da sürüyor.

    ‘Gereken yapılıyor’

    Başkan Sandal, Köseoğlu ve ilgili bürokratlar daha sonra aşırı yağışlarda bölgede yoğun su birikintilerinin olduğu 7126 sokakta inceleme yaptı. İZSU Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu, ihtiyaç duyulan her noktada gerekli yağmur suyu kanalı ve ızgara çalışmalarının yapılacağını söyledi. Başkan Sandal, ayrıca mahalle sakinlerinin de sorunlarını dinledi. Selden etkilenen ailelerle sohbet eden Sandal, “Yaralarımızı el birliğiyle saracağız. İmkânlarımız dahilinde her zaman yanınızda olacağız” diye belirtti.

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