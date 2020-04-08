Nakit desteği başladı

İzmir Büyükşehir, salgının derinleştirdiği ekonomik krizden etkilenen ailelere verdiği destek kapsamında, ilk gün 15 bin 576 ailenin hesabına 400’er lira yatırdı. Başkan Tunç Soyer’in önerisiyle başlayan projeyle haftanın ilk günü 15 bin 576 kişinin banka hesaplarına 400’er lira yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 40 bin aileye, dayanışma kampanyası çerçevesinde ayrıca gıda kolisini de gönderildiğini, böylece bu ailelere 700-800 liralık destek sağlanacağını belirtti. Nakit desteğinden 10 gün içinde 40 bin aile yararlanacak.

Atık toplayana katkı

Büyükşehir, ‘Biz Varız’ kampanyası kapsamında, sokakta çalışan 364 geri dönüşümlü atık toplayıcısına gıda paketi dağıttı. Toplayıcılara 400’er lira maddi destek de sağlanacak. Atık toplayıcılığının risk altındaki meslek grupları arasında yer almasından dolayı 400 geri dönüşümlü atık toplayıcısına maske ve eldiven de verildi.

ARKAS’TAN TÜRKİYE’YE 3.3 MİLYON LİRA

Arkas ve iştiraki TIL ortaklı Marport Liman İşletmeleri, Milli Dayanışma Kampanyası’na 3.3 milyon lira destek verdi. Yüzyılı aşan tarihlerinde, bu coğrafyanın kendilerine verdiği güç ve inançla hareket ettiklerini belirten Arkas Holding yetkilileri, “Kenetlenmenin, birlik olmanın daha da önem kazandığı bu zorlu günlerde geçmişte olduğu gibi bugün de halkımızın ve devletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Arkas Holding adına 2 milyon lira, iştiraklerimizden TIL ortaklı Marport Liman İşletmeleri adına 1.3 milyon lira olmak üzere toplamda 3.3 milyon lira destek vermeyi milli bir görev olarak kabul ediyoruz” açıklaması yaptı.

‘Minnettarız’

Başta sağlık çalışanları olmak üzere, sahada büyük bir fedakarlıkla çalışan herkese minnettar olduklarını ifade eden yetkililer, “Biz de, tedarik zincirinin aksamadan devam etmesini sağlamak adına hizmetlerimizi kesintisiz sürdürürken, bu sürecin en az hasarla atlatılmasına destek olmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zor günler için 25 bin lira kredi

Geçen yıl 24 milyon lira destek sağlayan Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, evrak istemeden, 36 ay vadeli, üç ayda bir ödemeli kredi imkanı sunuyor.

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adal Altay, koronavirüs ile mücadele sürecinde, ilçe esnafına ekonomik olarak destek olduklarını söyledi.

Hiçbir evrak istemeden 25 bin liraya kadar 36 ay vadeli, üç ayda bir ödemeli kredi imkanı sağladıkları belirten Altay, “Geçen yıl yüzde 6’larda olan faiz oranlarını yıllık yüzde 4.5’e kadar indirdik. Ayrıca, daha önce kredi kullanmış esnaf ve sanatkarların nisan, mayıs ve haziran anapara ile faiz ödemeleri de üç ay süreyle, faizsiz olarak ötelendi” dedi.

200 bin liraya kadar

Aliağa esnafına 2019 yılında 24 milyon liralık kredi kullandırdıklarını ve esnaf üzerinde yaklaşık 70 milyonluk kredinin bulunduğunu da sözlerine ekleyen Altay, şöyle devam etti:

“Oda olarak esnaflarımıza üst limit olan 200 bin liraya kadar ipotek şartıyla 5 yıl vadeli kredi imkanı sağlıyoruz. İçinden geçtiğimiz zor günlerde esnafımıza destek olabilmek adına 25 bin liraya kadar da hiçbir evraka gerek kalmadan kredi desteği sunuyoruz. Bu kredi yıllık yüzde 4.5 faiz oranı, 36 ay vade ve üç ayda bir şeklinde ödeniyor. Gecikme faizlerinde ise yüzde 20’lik bir uygulama gerçekleştiriliyor” dedi.