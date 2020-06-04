Nakliyat İş Sendikası çalışmalarını anlattı

Ziyarette DİSk Genel İş Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş’da hazır bulundu. Heyet, Başkan Tokat’a çalışmalarını ve yaşanılan sorunları aktardı. Başkan Tokat, sendikalaşmanın çok önemli olduğunu vurguladı, yönetime çalışmalarında başarılar diledi.