04.06.2020 - 00:01 |
Nakliyat İş Sendikası çalışmalarını anlattı
DİSK’e bağlı Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Sendika Avukatı Tacettin Çolak, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti.
Ziyarette DİSk Genel İş Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş’da hazır bulundu. Heyet, Başkan Tokat’a çalışmalarını ve yaşanılan sorunları aktardı. Başkan Tokat, sendikalaşmanın çok önemli olduğunu vurguladı, yönetime çalışmalarında başarılar diledi.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."