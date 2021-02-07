Namağlup Manisa FK Afyon’u ağırlıyor

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta son olarak Kocaelispor’u deplasmanda 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, bugün evinde Afjet Afyonspor’la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri’nde Mehmet Semih Güçlü’nün yöneteceği müsabaka saat 13.00’te başlayacak.
Teknik Direktör Serkan Özbalta, her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirterek, “Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak için mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki disiplini elden bırakmadan oynayacağız ve biz kazanacağız” dedi.