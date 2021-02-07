Namağlup Manisa FK Afyon’u ağırlıyor

Teknik Direktör Serkan Özbalta, her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirterek, “Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak için mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki disiplini elden bırakmadan oynayacağız ve biz kazanacağız” dedi.