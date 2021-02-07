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    HaberlerEge Haberleri Namağlup Manisa FK Afyon’u ağırlıyor
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    07.02.2021 - 00:01 |

    Namağlup Manisa FK Afyon’u ağırlıyor

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta son olarak Kocaelispor’u deplasmanda 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, bugün evinde Afjet Afyonspor’la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri’nde Mehmet Semih Güçlü’nün yöneteceği müsabaka saat 13.00’te başlayacak.

    Namağlup Manisa FK Afyon’u ağırlıyor

    Teknik Direktör Serkan Özbalta, her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirterek, “Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak için mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki disiplini elden bırakmadan oynayacağız ve biz kazanacağız” dedi.

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