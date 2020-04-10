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    HaberlerEge Haberleri Napoleoni, Göz Göz’de kendini buldu
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    10.04.2020 - 00:00 |

    Napoleoni, Göz Göz’de kendini buldu

    Stefano Napoleoni, sarı kırmızılılarda yeniden kendini gösterdi. Sezon başında transferin son günlerinde Medipol Başakşehir’den transfer edilen deneyimli futbolcu, hem forvette hem de forvet arkasında gösterdiği etkili performansla teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına girdi.

    Napoleoni, Göz Göz’de kendini buldu

    Başakşehir’de son yıllarda yedek kulübesine mahkum olan Napoleoni, Göztepe’nin ise en önemli gol ayaklarından biri oldu. Teknik Direktör İlhan Palut’un 10 numara olarak değerlendirdiği 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta 1576 dakika sahada kalıp 3 gol attı, 2 de asist yaptı.

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