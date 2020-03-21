BİST85.7960,70EURO7,020,29USD6,550,14ALTIN315,271,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Napoleoni’den ‘evde kal’ çağrısı
    ABONE OL
    21.03.2020 - 00:00 |

    Napoleoni’den ‘evde kal’ çağrısı

    Süper Lig ekiplerinden Göztepenin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından futbolseverlere “evde kal” çağrısında bulundu.

    Napoleoni’den ‘evde kal’ çağrısı

    Salgından dolayı yaşanan ölümlere dikkat çeken tecrübeli oyuncu çektiği videoda, Hepimizin bildiği gibi çok zor süreç yaşıyoruz. Evimizde kalmamız lazım. Fakat evde kalmamız spora devam edemeyeceğimiz anlamına gelmez. Sağlımıza dikkat etmemiz ve fit kalmamız gerekiyor. O halde başlayalım. Size evde yapabileceğiniz birkaç hareket göstereceğim. Birtanla beraber başlıyoruz ifadelerini kullandı. Egzersizlerini tamamlayan Napoleoni, Herkesin yapabileceği, kolay bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Lütfen evlerinizde kalın. Ailenizle keyifle vakit geçirin ve sağlıklı kalın. Teşekkürler dedi. Göztepenin 2-0 kazandığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımın ikinci golünü atan Napoleoni, gol sevincinde vücuduna yaptırdığı Romanın simgesi Kolezyumun dövmesini gösterip halkına destek vermişti.

    Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (20 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberleri: Bakan Koca açıkladı: Ölü sayısı 9, toplam vaka sayısı 670 oldu

    Son dakika haberleri: Bakan Koca açıkladı: Ölü sayısı 9, toplam vaka sayısı 670 oldu

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    Pusuya müebbet istendi

    Pusuya müebbet istendi

    Sıradaki Haber