‘Nar Çiçekleri’ artıyor

Başkan Engin, “Anaokulları çocuklar için en önemli basamak. Keşke ulusal bir politika olsa ve ülke geneline yayılsa. Biz 5 yılda 5 anaokulu sözümüzü yerine getirmek için çalışacağız. Çocuklarımıza yapılan her harcama, geleceğimizi inşa etmek için yapılan yatırımdır. Narlıderemiz ve İzmirimiz için hayırlı olsun” dedi.