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    HaberlerEge Haberleri ‘Nar Çiçekleri’ artıyor
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    26.09.2020 - 00:02 |

    ‘Nar Çiçekleri’ artıyor

    Narlıdere Belediyesi, Nar Çiçekleri Anaokulu’nun ikinci şubesini Narlı Mahallesi’nde açtı. Törene, Belediye Başkanı Ali Engin ve eşi İlke Engin, CHP Parti Meclisi Üyesi Ednan Arslan, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce da katıldı. İki kat inşa edilen ve 3-6 yaş arası 75 öğrenciye hizmet verecek anaokulu 5 sınıfta hizmet veriyor.

    ‘Nar Çiçekleri’ artıyor

    Başkan Engin, “Anaokulları çocuklar için en önemli basamak. Keşke ulusal bir politika olsa ve ülke geneline yayılsa. Biz 5 yılda 5 anaokulu sözümüzü yerine getirmek için çalışacağız. Çocuklarımıza yapılan her harcama, geleceğimizi inşa etmek için yapılan yatırımdır. Narlıderemiz ve İzmirimiz için hayırlı olsun” dedi.

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