26.03.2020 - 00:03 |
Nar Çiçekleri’nde eğitime devam
Narlıdere Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, Nar Çiçekleri Anaokulu için uzaktan eğitime başladı. Nar Çiçekleri Anaokulu’nun uzman öğretmenleri tarafından hazırlanan ‘ev etkinlikleri’ ailelere ulaştırıldı. Kreşe devam eden minikler, eğitimlerinden geri kalmamak adına eğitici etkinlikleri anne babaların gözetiminde uygulamaya başladı. Evden eğitim programının, öğretmenler tarafından günlük ve haftalık olarak ailelere ulaştırılacağı belirtildi.
‘Tedbirler alınıyor’ Belediye Başkanı Ali Engin, “Zor günlerden geçiyoruz. Koronavirüse karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu süreçte çocuklarımızın eğitimlerini ihmal etmemiz mümkün değil” dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.