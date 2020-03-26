Nar Çiçekleri’nde eğitime devam

Narlıdere Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, Nar Çiçekleri Anaokulu için uzaktan eğitime başladı. Nar Çiçekleri Anaokulu’nun uzman öğretmenleri tarafından hazırlanan ‘ev etkinlikleri’ ailelere ulaştırıldı. Kreşe devam eden minikler, eğitimlerinden geri kalmamak adına eğitici etkinlikleri anne babaların gözetiminde uygulamaya başladı. Evden eğitim programının, öğretmenler tarafından günlük ve haftalık olarak ailelere ulaştırılacağı belirtildi.

‘Tedbirler alınıyor’ Belediye Başkanı Ali Engin, “Zor günlerden geçiyoruz. Koronavirüse karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu süreçte çocuklarımızın eğitimlerini ihmal etmemiz mümkün değil” dedi.