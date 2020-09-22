Nar Çiçekleri’nde minik heyecan!

Narlıdere Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve belediye bünyesindeki ikinci anaokulu olma özelliğini taşıyan Nar Çiçekleri Narlı Şubesi, minik öğrencileriyle eğitim-öğretime başladı. Anaokulunun resmi açılışı perşembe günü, saat 18.00’de yapılacak. Nar Çiçekleri Anaokulu’nun 2. Şubesi’ne 75 öğrenci kayıt yaptırdı. Anaokulunda, uyku odası ve oyun bahçesi de yer alıyor. Belediye bünyesindeki ilk anaokulu, geçen yıl 2. İnönü Mahallesi’nde, Yaşar Kemal Tesisleri içinde açılmıştı.