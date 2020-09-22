BİST1.0870.00EURO8.990.19USD7.630.09ALTIN468.96-1.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nar Çiçekleri’nde minik heyecan!
    ABONE OL
    22.09.2020 - 07:00 |

    Nar Çiçekleri’nde minik heyecan!

    Narlıdere Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve belediye bünyesindeki ikinci anaokulu olma özelliğini taşıyan Nar Çiçekleri Narlı Şubesi, minik öğrencileriyle eğitim-öğretime başladı.

    Nar Çiçekleri’nde minik heyecan!

    Narlıdere Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve belediye bünyesindeki ikinci anaokulu olma özelliğini taşıyan Nar Çiçekleri Narlı Şubesi, minik öğrencileriyle eğitim-öğretime başladı. Anaokulunun resmi açılışı perşembe günü, saat 18.00’de yapılacak. Nar Çiçekleri Anaokulu’nun 2. Şubesi’ne 75 öğrenci kayıt yaptırdı. Anaokulunda, uyku odası ve oyun bahçesi de yer alıyor. Belediye bünyesindeki ilk anaokulu, geçen yıl 2. İnönü Mahallesi’nde, Yaşar Kemal Tesisleri içinde açılmıştı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanlığı’ndan aşı eğitimi

    Sağlık Bakanlığı’ndan aşı eğitimi

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

    En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

    En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

    ‘Silahlanıyorlar’ iddiası inceleniyor

    ‘Silahlanıyorlar’ iddiası inceleniyor

    Sıradaki Haber