Narenciye alıcısı kaliteye bakıyor

Ege Bölgesi’nde, 2020/21 sezonu narenciye rekoltesi, 434 bin 116 ton olarak tahmin edildi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde yapılan Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi’ne göre; portakal 206 bin 534 ton ile bölgede lider ürün olurken, geçen sezona göre portakal rekoltesi yüzde 22 geriledi. Mandalina rekoltesi 2019 rekoltesine göre yüzde 25’lik artışla 154 bin 245 ton öngörülürken, limon rekoltesi yüzde 5’lik gelişimle 67 bin 666 ton bekleniyor. Greyfurt rekoltesi ise yüzde 19 düşüşle 5 bin 205 ton tahmin edildi.

‘1 milyar dolara ulaşabiliriz’

Narenciye üretiminde kalitenin artırılması için zararlılarla mücadelede verilen desteklerin önemine değinen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Pandemi sürecinde narenciye ürünlerine olan talep daha da artacak. Potansiyelimizi doğru kullanırsak 2019 yılında 755 milyon dolar olan narenciye ihracatında 1 milyar dolara ulaşabiliriz” diye konuştu.