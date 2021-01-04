Narko Alan ekipleri iki patlayıcı buldu

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın başlattığı “Narko Alan” projesinde görevli polisler, 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Konak Ülkü Mahallesi’nde şüphe üzerine İ.İ’yi (31) durduran ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin üst aramasında, 10 santimetrelik çiviyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı budu. Şüphelinin patlayıcıyı A.T.A’dan (29) aldığını söylemesi üzerine bu kişinin adresine düzenlenen operasyonda, 15 santimetre uzunluğunda el yapımı patlayıcı ve bir pompalı tüfek bulundu.