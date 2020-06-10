BİST109.2370.00EURO7.70-0.09USD6.79-0.10ALTIN375.191.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Narlıdere çiçek açtı!
    ABONE OL
    10.06.2020 - 07:00 |

    Narlıdere çiçek açtı!

    Yaz aylarının gelişiyle birlikte kenti mevsime uygun bitkilerle süsleyen Narlıdere Belediyesi, üretici kooperatiflerden 60 bin adet çiçek alımı yaptı.

    Narlıdere çiçek açtı!

    Yaz aylarının gelişiyle birlikte kenti mevsime uygun bitkilerle süsleyen Narlıdere Belediyesi, üretici kooperatiflerden 60 bin adet çiçek alımı yaptı. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden alınan sardunya, petunya, pervane, begonya, kadife, vapur dumanı ve ateş çiçekleri, ilçenin farklı noktalarında kaldırım, park ve kavşaklara ekildi. Belediye Başkanı Ali Engin “Yaşadığımız çevreyi yeşille, bitkiyle, çiçekle güzelleştirmenin, insanları mutlu ettiğine inanıyorum. Daha yeşil ve çiçek gibi bir kent yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    2 gün önce kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiAydın'ın Kuşadası ilçesinde, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık turizminde ilk hastalar geliyor

    Sağlık turizminde ilk hastalar geliyor

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Endişelendiren tablo

    Endişelendiren tablo

    Sıradaki Haber