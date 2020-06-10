Narlıdere çiçek açtı!

Yaz aylarının gelişiyle birlikte kenti mevsime uygun bitkilerle süsleyen Narlıdere Belediyesi, üretici kooperatiflerden 60 bin adet çiçek alımı yaptı. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden alınan sardunya, petunya, pervane, begonya, kadife, vapur dumanı ve ateş çiçekleri, ilçenin farklı noktalarında kaldırım, park ve kavşaklara ekildi. Belediye Başkanı Ali Engin “Yaşadığımız çevreyi yeşille, bitkiyle, çiçekle güzelleştirmenin, insanları mutlu ettiğine inanıyorum. Daha yeşil ve çiçek gibi bir kent yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.