Narlıdere, gençleri ağırlayacak

Dünyanın en büyük gıda hareketi olan Slow Food’a üye olan Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Slow Food Birliği ile İzmir Aşçılar Derneği işbirliğinde Genç Aşçılar Yarışması düzenleyecek. 26 Haziran’da Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda yapılacak yarışmada, aşçılığa gönül veren gençler hünerlerini sergileyecek. Yemekler, belediye tarafından hazırlanan seyyar mutfaklarda sosyal mesafe kurallarına uyularak hazırlanacak. Dereceye girenlere çeşitli ödüller ve hediyeler verilecek. 1995-2002 yılları arası doğumlular, 20 Haziran’a kadar internet üzerinden de form doldurarak başvurabilecek. Belediye Başkanı Ali Engin, “Yerel lezzetleri teşvik etmek gençleri özendirmek için organize ettiğimiz bu yarışmaya, ilgi duyan herkesi bekliyoruz” dedi.