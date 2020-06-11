BİST109.7790.50EURO7.69-0.16USD6.77-0.02ALTIN378.040.92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Narlıdere, gençleri ağırlayacak
    ABONE OL
    11.06.2020 - 00:02 |

    Narlıdere, gençleri ağırlayacak

    Narlıdere Belediyesi gençleri teşvik etmek için yarışma düzenliyor

    Narlıdere, gençleri ağırlayacak

    Dünyanın en büyük gıda hareketi olan Slow Food’a üye olan Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Slow Food Birliği ile İzmir Aşçılar Derneği işbirliğinde Genç Aşçılar Yarışması düzenleyecek. 26 Haziran’da Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda yapılacak yarışmada, aşçılığa gönül veren gençler hünerlerini sergileyecek. Yemekler, belediye tarafından hazırlanan seyyar mutfaklarda sosyal mesafe kurallarına uyularak hazırlanacak. Dereceye girenlere çeşitli ödüller ve hediyeler verilecek. 1995-2002 yılları arası doğumlular, 20 Haziran’a kadar internet üzerinden de form doldurarak başvurabilecek. Belediye Başkanı Ali Engin, “Yerel lezzetleri teşvik etmek gençleri özendirmek için organize ettiğimiz bu yarışmaya, ilgi duyan herkesi bekliyoruz” dedi.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Son dakika uyarısı geldi...

    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Son dakika uyarısı geldi...

    Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

    Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

    Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

    Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

    Prof. Halaçoğlu'ndan flaş Ayasofya iddiası: Atatürk imzası gerçek değil

    Prof. Halaçoğlu'ndan flaş Ayasofya iddiası: Atatürk imzası gerçek değil

    Sıradaki Haber