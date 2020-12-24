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    24.12.2020 - 00:07 |

    Narlıdere her gün yeşilleniyor

    Narlıdere her gün yeşilleniyor

    İlçe merkezindeki yeşil alan oranını artırmak ve vatandaşlara yeni sosyal yaşam alanları kazandırmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, Çamtepe Mahallesi’nde, toplam 9 dönümlük alanda sürdürülen sağlıklaştırma projesini tamamladı. Başkan Ali Engin “Daha yeşil bir Narlıdere hayalimiz var. Yeşil doku, modern heykeller ve yürüyüş yolu entegrasyonuyla Narlıdere için yeni bir çekim merkezi yarattık” dedi.

    Çamtepe Mahallesi’nin merhum muhtarı Hüseyin Serbeş’in adını taşıyacak olan park, ay sonunda, pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek törenle kullanıma açılacak.

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