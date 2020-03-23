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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere, köşe bucak ilaçlandı
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    23.03.2020 - 07:00 |

    Narlıdere, köşe bucak ilaçlandı

    Koronavirüs’ün Türkiye’de de görülmesinin ardından, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu merkezlerde dezenfeksiyon çalışması başlatan Narlıdere Belediyesi, ilaçlanmadık yer bırakmadı.

    Narlıdere, köşe bucak ilaçlandı

    Koronavirüs’ün Türkiye’de de görülmesinin ardından, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu merkezlerde dezenfeksiyon çalışması başlatan Narlıdere Belediyesi, ilaçlanmadık yer bırakmadı. Başta belediye binası ve Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere, tüm kamu binaları, askeri alanlar, cadde ve sokaklar, ATM ve eczaneler ile sağlık ocaklarında hijyen çalışması yapıldı. 11 kişilik ekibin, ara vermeden yürüttüğü çalışmalarda yaklaşık 2 ton ilacın kullanıldığı belirtildi. İlaçlamaların düzenli aralıklarla süreceğini belirten Başkan Ali Engin, “Tedbiri elden bırakmamalıyız” şeklinde konuştu.

    Cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

    Yunusemre Belediyesi, tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak temizliyor. Ekipler, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeleri de ilaçlama aracıyla dezenfekte ediyor. Vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaması için önlemlerini sıklaştırdıklarını belirten Başkan Mehmet Çerçi, “Vatandaşımızdan mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz” dedi.

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