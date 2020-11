Narlıdere kucak açtı

Narlıdere Belediyesi, deprem sonrası Bayraklı’daki enkazlardan sağ kurtulan depremzede kediler için geçici sahiplendirme projesi başlattı. Son on gün içinde, Narlıdere’deki 25 aile, depremden etkilenen can dostlara yuva oldu. “Depremin yaralarını sararken can dostlarımızın bakımını da önemli” diyen Başkan Ali Engin, “Projenin örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.