BİST1.2911.54EURO9.09-0.08USD7.67-0.17ALTIN465.800.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Narlıdere kucak açtı
    ABONE OL
    14.11.2020 - 07:00 |

    Narlıdere kucak açtı

    Narlıdere Belediyesi, deprem sonrası Bayraklı’daki enkazlardan sağ kurtulan depremzede kediler için geçici sahiplendirme projesi başlattı.

    Narlıdere kucak açtı

    Narlıdere Belediyesi, deprem sonrası Bayraklı’daki enkazlardan sağ kurtulan depremzede kediler için geçici sahiplendirme projesi başlattı. Son on gün içinde, Narlıdere’deki 25 aile, depremden etkilenen can dostlara yuva oldu. “Depremin yaralarını sararken can dostlarımızın bakımını da önemli” diyen Başkan Ali Engin, “Projenin örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evden çalışanların karaciğeri yağlanıyor

    Evden çalışanların karaciğeri yağlanıyor

    81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

    81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

    BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

    BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

    Zengin seyyahlar Kapalı Maraş’ta

    Zengin seyyahlar Kapalı Maraş’ta

    Sıradaki Haber